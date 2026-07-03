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Jalan ke syurga tidak sesukar disangka
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Jalan ke syurga tidak sesukar disangka
Luasnya rahmat-Nya terserlah melalui ganjaran pahala berlipat ganda, pintu taubat sentiasa terbuka
Jalan ke syurga tidak sesukar disangka
Semakin meningkat usia, semakin penting untuk terus berdoa, berusaha, ikhlas dan bertawakal, sambil meyakini rahmat-Nya sentiasa terbuka luas buat hamba. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
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Jul 3, 2026 | 5:30 AM
Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan oleh mantan Mufti, Ustaz Dr Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’, di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.
Allah swt bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Pemurah.
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