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Fahami Surah Al-Fatihah dengan lebih mendalam
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Fahami Surah Al-Fatihah dengan lebih mendalam
Fahami Surah Al-Fatihah dengan lebih mendalam
Seminar ‘Surah Al-Fatihah: Pengajaran, Tadabbur dan Aplikasi’ dibimbing oleh Ustaz Zulkiflee Bachik dan Ustaz Khairul Zaman. - Foto MASJID AL-MUTTAQIN
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Jul 3, 2026 | 5:30 AM
Surah Al-Fatihah adalah surah yang kita baca setiap hari dalam solat.
Namun, sejauh manakah kita benar-benar memahami maksud, pengajaran dan cara menghayatinya dalam kehidupan harian?
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