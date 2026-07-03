Surah Al-Fatihah adalah surah yang kita baca setiap hari dalam solat.

Namun, sejauh manakah kita benar-benar memahami maksud, pengajaran dan cara menghayatinya dalam kehidupan harian?

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