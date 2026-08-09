Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan dihayati di dalam setiap aspek kehidupan.

Ikuti program ‘Tadabbur Talkshow’ dan ‘Praktikal Tadabbur’ di masjid setempat untuk meningkatkan kefahaman tentang isi kandungan Al-Quran.

Program ‘Talkshow 2’ (dalam bahasa Melayu)

Tarikh: 4 September 2026

Tempat: Masjid Al-Istighfar

Masa: Selepas solat isyak

Kendalian Ustaz Dr Mohd Murat Md Aris

Program Praktikal Tadabbur Surah Al-Mulk

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Tempat: Masjid An-Nur

Masa: Selepas solat isyak

Kendalian Ustaz Khairulzaman Rahmat

Program tadabbur akan datang di masjid setempat.
Program tadabbur akan datang di masjid setempat. - Foto MASJID AL-KHAIR
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