Topik diikutiPergi ke BHku
Fahami, hayati Al-Quran menerusi program tadabbur di masjid
Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan dihayati di dalam setiap aspek kehidupan. - Foto MASJID AL-KHAIR
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan dihayati di dalam setiap aspek kehidupan.
Ikuti program ‘Tadabbur Talkshow’ dan ‘Praktikal Tadabbur’ di masjid setempat untuk meningkatkan kefahaman tentang isi kandungan Al-Quran.
Program ‘Talkshow 2’ (dalam bahasa Melayu)
Tarikh: 4 September 2026
Tempat: Masjid Al-Istighfar
Masa: Selepas solat isyak
Kendalian Ustaz Dr Mohd Murat Md Aris
Program Praktikal Tadabbur Surah Al-Mulk
Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Ilham Child Care tutup pusat di Woodlands; hadapi sewa meningkat, cabaran operasi lainAug 7, 2026 | 7:45 PM
Lelaki didakwa keluarkan kata-kata hina, kesat terhadap masyarakat Islam di TikTokAug 7, 2026 | 3:27 PM
Tarikh: 25 September 2026
Tempat: Masjid An-Nur
Masa: Selepas solat isyak
Kendalian Ustaz Khairulzaman Rahmat
Program tadabbur akan datang di masjid setempat. - Foto MASJID AL-KHAIR
Laporan berkaitan
Jaga alam sekitar sambil hormati bahan agamaAug 2, 2026 | 5:30 AM
Fahami, hayati dan teladani Al-QuranJul 26, 2026 | 5:30 AM