Dalam program Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu, jemaah dibimbing secara berperingkat untuk menyelami intipati Al-Quran dari awal hingga akhir, satu juzuk setiap minggu. - Foto MASJID AL-KHAIR

Dalam program Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu, jemaah dibimbing secara berperingkat untuk menyelami intipati Al-Quran dari awal hingga akhir, satu juzuk setiap minggu. - Foto MASJID AL-KHAIR

Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan.

Melalui program Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu, jemaah dibimbing secara berperingkat untuk menyelami intipati Al-Quran dari awal hingga akhir, satu juzuk setiap minggu.

Program selama satu tahun ini memberi ruang untuk:

- Memahami mesej utama setiap juzuk;

- Mendengar kupasan ringkas ayat-ayat pilihan;

- Menghubungkan pengajaran Al-Quran dengan realiti kehidupan masa kini;

- Menghidupkan Al-Quran dalam amalan seharian.

Sesi ini berlangsung setiap Jumaat, selepas solat maghrib hingga isyak.

Ia diadakan di lantai satu, Dewan Serbaguna, Masjid Al-Khair.

Program ini percuma dan dibuka untuk semua. Peserta digalakkan membawa Al-Quran terjemahan bahasa Melayu.