Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan.

Melalui program Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu, jemaah dibimbing secara berperingkat untuk menyelami intipati Al-Quran dari awal hingga akhir, satu juzuk setiap minggu.

Program selama satu tahun ini memberi ruang untuk:

- Memahami mesej utama setiap juzuk;

- Mendengar kupasan ringkas ayat-ayat pilihan;

- Menghubungkan pengajaran Al-Quran dengan realiti kehidupan masa kini;

- Menghidupkan Al-Quran dalam amalan seharian.

Sesi ini berlangsung setiap Jumaat, selepas solat maghrib hingga isyak.

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Keamanan tiada taranya

Jan 7, 2015 | 5:30 AM

Ia diadakan di lantai satu, Dewan Serbaguna, Masjid Al-Khair.

Program ini percuma dan dibuka untuk semua. Peserta digalakkan membawa Al-Quran terjemahan bahasa Melayu.

Sila daftar di sini: bit.ly/dt-fahami30juz.

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