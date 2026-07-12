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Teladani, hayati ayat kitab suci
Teladani, hayati ayat kitab suci
Teladani, hayati ayat kitab suci
Program ‘Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu’ diadakan setiap Jumaat, selepas solat maghrib hingga isyak, di Aras 1, Dewan Serba Guna, Masjid Al-Khair. - Foto fail
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Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Sudahkah anda menghayati Al-Quran dengan sepenuhnya – bukan sekadar dibaca, tetapi difahami dan diamalkan?
Program ‘Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu’ membimbing anda menelusuri inti pati Al-Quran, satu juzuk seminggu, dari awal hingga akhir.
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