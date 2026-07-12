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Usaha, tawakal kunci kejayaan seorang Muslim
Usaha, tawakal kunci kejayaan seorang Muslim
Terus bersangka baik, tanpa terpengaruh dengan kepercayaan karut atau salahkan takdir apabila berdepan kegagalan
Usaha, tawakal kunci kejayaan seorang Muslim
Usaha gigih dan berterusan serta menyerahkan urusan hidup kepada Allah swt merupakan sifat seorang Muslim yang benar-benar faham akan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
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Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Islam adalah agama yang mengajar umatnya agar sentiasa berusaha dan bertawakal kepada Allah swt dalam setiap urusan kehidupan.
Dalam mengejar kejayaan, seseorang Muslim tidak hanya bergantung pada usaha semata-mata, malah menyedari segala hasil akhirnya berada dalam ketentuan Allah swt.
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