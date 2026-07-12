Islam adalah agama yang mengajar umatnya agar sentiasa berusaha dan bertawakal kepada Allah swt dalam setiap urusan kehidupan.

Dalam mengejar kejayaan, seseorang Muslim tidak hanya bergantung pada usaha semata-mata, malah menyedari segala hasil akhirnya berada dalam ketentuan Allah swt.

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