Forum ‘Husnul Khatimah: Apakah persiapan yang diperlukan?’ mengajak jemaah bersama-sama menimba ilmu dalam sesi perkongsian yang akan mengupas persiapan menuju alam akhirat.

Siri kelima forum Santunan Emas membincangkan topik yang jarang dibicarakan secara terbuka, iaitu persiapan menuju kematian.

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