Saban hari, setiap individu melaksanakan rutin harian kehidupan masing-masing – yang menuntut ilmu akan pergi ke sekolah, yang mencari rezeki keluar bertugas.

Apa jua bentuk rutin harian yang dilakukan, semua itu merupakan amanah yang perlu dipikul dan mengandungi cabaran tersendiri yang harus diharungi.

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