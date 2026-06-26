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Hak pekerja mutlak, walau ikhlas laksana tugas
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Hak pekerja mutlak, walau ikhlas laksana tugas
Konsep ibadah dalam kerjaya bukan bermakna peluang nafikan ganjaran
Hak pekerja mutlak, walau ikhlas laksana tugas
Dalam setiap usaha mencari rezeki, terselit tanggungjawab, keikhlasan dan hak yang perlu diseimbangkan antara dunia yang diusahakan dengan akhirat yang diutamakan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
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Jun 26, 2026 | 5:30 AM
Saban hari, setiap individu melaksanakan rutin harian kehidupan masing-masing – yang menuntut ilmu akan pergi ke sekolah, yang mencari rezeki keluar bertugas.
Apa jua bentuk rutin harian yang dilakukan, semua itu merupakan amanah yang perlu dipikul dan mengandungi cabaran tersendiri yang harus diharungi.
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