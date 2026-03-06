Premium
Hayati hikmah turunnya kitab suci
Mar 6, 2026 | 5:30 AM
Dengan mengetahui konteks dan latar belakang ayat Al-Quran, kita lebih mudah menangkap hikmah dan ibrah yang ingin disampaikan. - Foto fail
Ramadan ialah bulan amat istimewa dan mulia di sisi Allah swt.
Keistimewaan utamanya terletak pada pemilihannya sebagai bulan diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk serta cahaya bagi seluruh umat manusia.
