Hayati hikmah turunnya kitab suci

Hidayah
Al-QuranRamadanIslamagamaMasjid Al-Khair
Mar 6, 2026 | 5:30 AM

Dengan mengetahui konteks dan latar belakang ayat Al-Quran, kita lebih mudah menangkap hikmah dan ibrah yang ingin disampaikan. - Foto fail

Ramadan ialah bulan amat istimewa dan mulia di sisi Allah swt.

Keistimewaan utamanya terletak pada pemilihannya sebagai bulan diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk serta cahaya bagi seluruh umat manusia.

