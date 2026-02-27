SPH Logo mobile
Kebaikan, keberkatan memberi pada Ramadan

Feb 27, 2026

Kebaikan, keberkatan memberi pada Ramadan

Dua sikap yang harus kita elak selepas memberi sumbangan adalah mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti atau menyinggung perasaan penerima sumbangan tersebut. - Foto fail

Ramadan adalah bulan yang sangat digalakkan untuk seseorang menjadi lebih pemurah dan dermawan.

Bahkan, Baginda Rasulullah saw sendiri menjadi contoh utama dalam hal ini.

