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Hidup berpandu takwa, reda
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Hidup berpandu takwa, reda
Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan oleh mantan Mufti, Ustaz Dr Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’, di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.
Hidup berpandu takwa, reda
Program ‘Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio ini, berdasarkan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Dr Mohamed Fatris Bakaram. - Foto fail
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Jun 12, 2026 | 5:30 AM
Dalam kehidupan ini, kita sering diuji dengan keinginan terhadap perkara tertentu, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah swt.
Namun, Rasulullah saw menjanjikan sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana takut kepada Allah swt dan demi menjaga ketakwaannya, Allah swt akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.
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