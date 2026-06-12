Dalam kehidupan ini, kita sering diuji dengan keinginan terhadap perkara tertentu, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah swt.

Namun, Rasulullah saw menjanjikan sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana takut kepada Allah swt dan demi menjaga ketakwaannya, Allah swt akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.

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