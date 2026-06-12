Topik diikutiPergi ke BHku
Rai Tahun Baru Hijrah di Masjid Al-Mutaqin
Premium
Rai Tahun Baru Hijrah di Masjid Al-Mutaqin
Rai Tahun Baru Hijrah di Masjid Al-Mutaqin
Sambutan Tahun Baru Hijrah di Masjid Al-Muttaqin akan berlangsung pada 16 Jun, dari 4 petang hingga 9 malam. - Foto MASJID AL-MUTTAQIN
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 12, 2026 | 5:30 AM
Ayuh bersama-sama memeriahkan sambutan awal Tahun Baru Hijriah di Masjid Al-Muttaqin, yang akan berlangsung pada 16 Jun, dari 4 petang hingga 9 malam, dengan pelbagai kegiatan menarik untuk semua peringkat usia.
Program diisi dengan zikir munajat, bacaan doa akhir dan awal tahun serta tazkirah.
Laporan berkaitan
Hidup berpandu takwa, redaJun 12, 2026 | 5:30 AM
Program masjid perkasa kesejahteraan warga senja melalui kegiatan mingguanJun 5, 2026 | 6:39 PM