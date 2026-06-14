Majlis ‘Usrah Muslimah’ oleh Ustazah Dr Rohana Ithnin akan diadakan di Masjid Al-Khair, pada 28 Jun dari 9 pagi hingga 11 pagi. - Foto MASJID AL-KHAIR

Majlis ‘Usrah Muslimah’ oleh Ustazah Dr Rohana Ithnin akan diadakan di Masjid Al-Khair, pada 28 Jun dari 9 pagi hingga 11 pagi. - Foto MASJID AL-KHAIR

Majlis ‘Usrah Muslimah’ di Masjid Al-Khair mengajak para Muslimah untuk bersama-sama menimba ilmu dalam sesi khas yang akan mengupas lima panduan praktikal hijrah dalam era moden yang boleh diamalkan dalam kehidupan harian.

Antara pengisian majlis termasuk perkongsian ilmu oleh Ustazah Dr Rohana Ithnin yang akan membimbing peserta memahami pendekatan hijrah secara praktikal dan cara memperbaharui azam dalam perjalanan hijrah kaum Hawa.