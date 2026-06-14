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Keutamaan sabar dalam dunia serba pantas
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Keutamaan sabar dalam dunia serba pantas
Islam ajar nilai sabar, yakin pada janji Tuhan dalam dunia moden yang utamakan hasil segera
Keutamaan sabar dalam dunia serba pantas
Di sebalik dunia yang serba pantas, Islam mendidik jiwa untuk sabar, yakin dengan ketentuan Tuhan dan terus berbuat kebaikan tanpa putus asa. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
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