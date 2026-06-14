Manusia kian hidup dalam zaman yang meraikan kepantasan.

Makanan boleh ditempah dan tiba dalam beberapa minit, pembelian boleh dibuat dengan satu sentuhan jari, maklumat, hiburan dan pelbagai keperluan tersedia hampir serta-merta.

Laporan berkaitan
Hidup semangat hijrah dalam kalangan MuslimahJun 14, 2026 | 5:30 AM
Cuti sekolah medan timba ilmuJun 12, 2026 | 5:30 AM
tadabburAl-QuranIslamdarul tafsirMasjid Al-Khair