Majlis ‘Maulidur Rasul saw 1447H’ mengajak anda untuk bersama-sama menghidupkan cinta kepada Baginda saw melalui pengisian ilmu, selawat dan peringatan yang penuh makna anjuran Masjid Al-Khair.

Antara pengisian majlis termasuk ceramah khas bertajuk ‘Mendidik Anak Dengan Rahmah dan Hikmah’ oleh Ustaz Tengku Muhammad Fauwaz Jumat, Ustaz Hasanuddin Razali dan Ustaz Faizal Wahab, yang akan mengupas pendekatan mendidik anak berteraskan kasih sayang dan kebijaksanaan dalam Islam.

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