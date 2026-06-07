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Hidupkan cinta Rasul di Masjid Al-Khair
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Hidupkan cinta Rasul di Masjid Al-Khair
Hidupkan cinta Rasul di Masjid Al-Khair
Majlis ‘Maulidur Rasul saw 1447H’ akan diadakan di Dewan Solat Utama, Masjid Al-Khair, pada 13 Jun, dari 7.30 malam hingga 10 malam. - Foto MASJID AL-KHAIR
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Majlis ‘Maulidur Rasul saw 1447H’ mengajak anda untuk bersama-sama menghidupkan cinta kepada Baginda saw melalui pengisian ilmu, selawat dan peringatan yang penuh makna anjuran Masjid Al-Khair.
Antara pengisian majlis termasuk ceramah khas bertajuk ‘Mendidik Anak Dengan Rahmah dan Hikmah’ oleh Ustaz Tengku Muhammad Fauwaz Jumat, Ustaz Hasanuddin Razali dan Ustaz Faizal Wahab, yang akan mengupas pendekatan mendidik anak berteraskan kasih sayang dan kebijaksanaan dalam Islam.
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