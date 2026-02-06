SPH Logo mobile
Hidupkan Ramadan dalami kalam rohani

Bukan sekadar bacaan di bibir, tetapi melalui penghayatan hati, ‘tadabbur’ dan penerapan dalam hidup seharian
Al-QuranRamadanMasjid An-NurIslamagama
Feb 6, 2026 | 5:30 AM
Ustazah Sharifah Rauqatus Sorfina Syed Khalid
Ustazah Sharifah Rauqatus Sorfina Syed Khalid

Persiapan terbaik menjelang Ramadan adalah memperbaiki interaksi harian dengan Al-Quran. Ini termasuk membaca, menghafal, mempelajari dan menghayati ayatnya. Semangat demikian turut dihidupkan jemaah Muslimah Masjid An-Nur melalui rutin tahunan Majlis Tadarus yang berlangsung sepanjang Ramadan lalu. - Foto MASJID AN-NUR

Ramadan yang hadir setiap tahun bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, malah bulan ibadah, apabila jutaan umat bersatu dalam menunaikan rukun berpuasa.

Dalam kita memenuhi rukun tersebut, Ramadan menuntut satu lagi perkara, iaitu meningkatkan mutu ibadah dengan Al-Quran.

