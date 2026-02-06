Persiapan terbaik menjelang Ramadan adalah memperbaiki interaksi harian dengan Al-Quran. Ini termasuk membaca, menghafal, mempelajari dan menghayati ayatnya. Semangat demikian turut dihidupkan jemaah Muslimah Masjid An-Nur melalui rutin tahunan Majlis Tadarus yang berlangsung sepanjang Ramadan lalu. - Foto MASJID AN-NUR