Rasa takut, harapan dalam perjalanan Mukmin

Hidayah
Rasa takut, harapan dalam perjalanan Mukmin

Islam, agama, Masjid Al-Khair
Feb 6, 2026 | 5:30 AM

Rasa takut, harapan dalam perjalanan Mukmin

islam, agama, masjid al-khair
Rasa takut yang benar akan mendorong seseorang untuk menjaga amalannya dan hidup dengan lebih berhati-hati. Namun, pada masa yang sama, harapan kepada Allah swt akan menjadikan seseorang terus bangkit selepas ia jatuh dan tidak berhenti untuk memperbaiki diri. - Foto fail

Tiada seorang pun manusia yang terlepas daripada melakukan kesilapan.

Setiap insan dalam perjalanan hidup yang panjang ini sudah pasti pernah tersilap langkah dan terjerumus ke dalam dosa.

IslamagamaMasjid Al-Khair
