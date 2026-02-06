Premium
Rasa takut, harapan dalam perjalanan Mukmin
Feb 6, 2026
Rasa takut yang benar akan mendorong seseorang untuk menjaga amalannya dan hidup dengan lebih berhati-hati. Namun, pada masa yang sama, harapan kepada Allah swt akan menjadikan seseorang terus bangkit selepas ia jatuh dan tidak berhenti untuk memperbaiki diri. - Foto fail
Tiada seorang pun manusia yang terlepas daripada melakukan kesilapan.
Setiap insan dalam perjalanan hidup yang panjang ini sudah pasti pernah tersilap langkah dan terjerumus ke dalam dosa.
