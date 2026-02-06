Masjid An-Nur pada 15 Februari 2025 telah menganjurkan beberapa acara bertema Al-Quran termasuk, ‘Hari Saeedah Bersama Al-Quran’, yang menampilkan penceramah undangan dari Malaysia, Ustaz Mohd Elyas Ismail (enam dari kanan). Bersama beliau ialah Pengerusi Eksekutif Kanan, Masjid An-Nur, Encik Juraiman Rahim (lima dari kiri). - Foto MASJID AN-NUR