Pertingkat diri jelang Ramadan dengan program ‘tadabbur’ Masjid An-Nur
Feb 6, 2026 | 5:30 AM
Masjid An-Nur pada 15 Februari 2025 telah menganjurkan beberapa acara bertema Al-Quran termasuk, ‘Hari Saeedah Bersama Al-Quran’, yang menampilkan penceramah undangan dari Malaysia, Ustaz Mohd Elyas Ismail (enam dari kanan). Bersama beliau ialah Pengerusi Eksekutif Kanan, Masjid An-Nur, Encik Juraiman Rahim (lima dari kiri). - Foto MASJID AN-NUR
Jika Masjid An-Nur memeriahkan Ramadan dengan Hari Saeedah Bersama Al-Quran pada Februari 2025, hadirin bakal disajikan dengan sesuatu yang lebih segar, lebih mendalam dan lebih berkesan pada 2026.
Buat julung-julung kalinya, Masjid An-Nur membawakan acara pra-Ramadan berskala besar bertajuk Tadabbur Al-Quran dan Kebangkitan Rohani, yang akan berlangsung di Garnet Room, Singapore Expo, pada 8 Februari 2026, dari 9.30 pagi hingga 2.30 petang.
