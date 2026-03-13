SPH Logo mobile
Jadikan 10 malam terakhir Ramadan 'madrasah rohani' seisi keluarga

Hidayah
Jadikan 10 malam terakhir Ramadan ‘madrasah rohani’ seisi keluarga

LailatulqadarRamadanIslamagamaMasjid Al-Khair
Mar 13, 2026 | 5:30 AM

Jadikan 10 malam terakhir Ramadan ‘madrasah rohani’ seisi keluarga

qiamullail, ramadan, keluarga, lailatulqadar
Ramadan bukan hanya ruang memperbaiki hubungan dengan Allah swt, bahkan peluang mengukuhkan institusi kekeluargaan melalui ibadah yang dilaksanakan bersama. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar, ia adalah sebuah ‘madrasah’ bagi setiap Muslim untuk mendidik jiwa.

Kini, kita berada pada 10 malam terakhir yang merupakan malam terbaik di dunia, dengan adanya lailatulqadar yang menjanjikan ganjaran lebih baik daripada 1,000 bulan.

LailatulqadarRamadanIslamagamaMasjid Al-Khair
