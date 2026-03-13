Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar, ia adalah sebuah ‘madrasah’ bagi setiap Muslim untuk mendidik jiwa.

Kini, kita berada pada 10 malam terakhir yang merupakan malam terbaik di dunia, dengan adanya lailatulqadar yang menjanjikan ganjaran lebih baik daripada 1,000 bulan.