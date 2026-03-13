Jadikan 10 malam terakhir Ramadan ‘madrasah rohani’ seisi keluarga
Mar 13, 2026 | 5:30 AM
Ramadan bukan hanya ruang memperbaiki hubungan dengan Allah swt, bahkan peluang mengukuhkan institusi kekeluargaan melalui ibadah yang dilaksanakan bersama. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar, ia adalah sebuah ‘madrasah’ bagi setiap Muslim untuk mendidik jiwa.
Kini, kita berada pada 10 malam terakhir yang merupakan malam terbaik di dunia, dengan adanya lailatulqadar yang menjanjikan ganjaran lebih baik daripada 1,000 bulan.
