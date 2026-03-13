SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Manfaat baki Ramadan buru lailatulqadar

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hidayah
Premium

Manfaat baki Ramadan buru lailatulqadar

Rahmat Ramadan tidak terbatas pada ibadah tertentu, rangkumi setiap kebaikan dilakukan dengan penuh ikhlas
LailatulqadarRamadanIslamagama
Mar 13, 2026 | 5:30 AM
Ustaz Mohammad Hafiz Kusairi
Ustaz Mohammad Hafiz Kusairi

Manfaat baki Ramadan buru lailatulqadar

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
ramadan, lailatulqadar
Rahmat Ramadan tidak terbatas pada ibadah tertentu sahaja, ia merangkumi setiap kebaikan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Setiap kali tiba Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir, akan kedengaran keluhan daripada sebahagian anggota masyarakat.

Bukan kerana kesedihan meninggalkan bulan penuh rahmat dan pengampunan, namun kerana rasa bersalah apabila berasa terlepas peluang meraih segala ganjaran yang dijanjikan Allah swt pada Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir.

Laporan berkaitan
Jadikan 10 malam terakhir Ramadan ‘madrasah rohani’ seisi keluargaMar 13, 2026 | 5:30 AM
Hayati hikmah turunnya kitab suciMar 6, 2026 | 5:30 AM
LailatulqadarRamadanIslamagama
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg