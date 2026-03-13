Premium
Manfaat baki Ramadan buru lailatulqadar
Rahmat Ramadan tidak terbatas pada ibadah tertentu, rangkumi setiap kebaikan dilakukan dengan penuh ikhlas
Mar 13, 2026 | 5:30 AM
Rahmat Ramadan tidak terbatas pada ibadah tertentu sahaja, ia merangkumi setiap kebaikan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Setiap kali tiba Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir, akan kedengaran keluhan daripada sebahagian anggota masyarakat.
Bukan kerana kesedihan meninggalkan bulan penuh rahmat dan pengampunan, namun kerana rasa bersalah apabila berasa terlepas peluang meraih segala ganjaran yang dijanjikan Allah swt pada Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir.
