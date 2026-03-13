Setiap kali tiba Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir, akan kedengaran keluhan daripada sebahagian anggota masyarakat.

Bukan kerana kesedihan meninggalkan bulan penuh rahmat dan pengampunan, namun kerana rasa bersalah apabila berasa terlepas peluang meraih segala ganjaran yang dijanjikan Allah swt pada Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir.