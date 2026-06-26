Topik diikutiPergi ke BHku
Jaga kemurnian niat hingga akhir perjalanan
Premium
Jaga kemurnian niat hingga akhir perjalanan
Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’, di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.
Jaga kemurnian niat hingga akhir perjalanan
Program ‘Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio ini, berdasarkan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. - Foto fail
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 26, 2026 | 5:30 AM
Dalam ajaran Islam, setiap Mukmin sentiasa dididik supaya menitikberatkan setiap fasa kehidupannya, terutama dalam menjaga perasaan dan sangkaan baik terhadap Allah swt di akhir usia sebagaimana diingatkan dalam hadis:
“Sesungguhnya ketentuan amalan itu pada pengakhirannya.”
Laporan berkaitan
Hidup berpandu takwa, redaJun 12, 2026 | 5:30 AM