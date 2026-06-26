Premium Jaga kemurnian niat hingga akhir perjalanan Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’, di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.

Jaga kemurnian niat hingga akhir perjalanan Share

Program ‘Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio ini, berdasarkan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. - Foto fail