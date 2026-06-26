Dalam ajaran Islam, setiap Mukmin sentiasa dididik supaya menitikberatkan setiap fasa kehidupannya, terutama dalam menjaga perasaan dan sangkaan baik terhadap Allah swt di akhir usia sebagaimana diingatkan dalam hadis:

“Sesungguhnya ketentuan amalan itu pada pengakhirannya.”

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