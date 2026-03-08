Premium
Keindahan Ramadan dalam perkukuh silaturahim keluarga
Ambil keberkatan bulan ini sebagai peluang sambung semula hubungan terputus, eratkan hubungan renggang
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Berbuat baik dan menjaga hubungan baik dengan manusia termasuk sebahagian daripada amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutamanya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. - Foto ISTOCKPHOTO
Pada bulan Ramadan, selain mengerjakan ibadah puasa, lazimnya umat Islam berlumba-lumba mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir serta bersolat malam.
Tidak kurang juga ramai dalam kalangan masyarakat kita yang mempunyai kelebihan harta akan menunaikan zakat dan berinfak membantu golongan yang lemah dan kurang upaya.
