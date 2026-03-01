SPH Logo mobile
Pelihara takwa dalam era digital

Hidayah
Maklumat pantas tuntut kebijaksanaan, tanggungjawab sebelum disebar
media sosialPeriksa Sebelum Kongsi
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
USTAZ MUHAMMAD AZRI AZMAN
IT, social media, hidayah
Dalam menilai dan meneliti satu berita, Islam bukan sahaja bertanya berita itu betul atau tidak. Islam juga bertanya adakah berita itu perlu disampaikan atau tidak dan adakah ia membawa manfaat atau mudarat. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Hari ini kita hidup dalam zaman di mana berita dan informasi bergerak lebih laju daripada akal yang menilai.

Satu mesej di telefon, satu hantaran di media sosial, satu suara tanpa nama, mampu sampai kepada ribuan manusia hanya dalam beberapa saat.

media sosialPeriksa Sebelum Kongsi
