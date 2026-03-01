Premium
Pelihara takwa dalam era digital
Maklumat pantas tuntut kebijaksanaan, tanggungjawab sebelum disebar
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
Dalam menilai dan meneliti satu berita, Islam bukan sahaja bertanya berita itu betul atau tidak. Islam juga bertanya adakah berita itu perlu disampaikan atau tidak dan adakah ia membawa manfaat atau mudarat. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Hari ini kita hidup dalam zaman di mana berita dan informasi bergerak lebih laju daripada akal yang menilai.
Satu mesej di telefon, satu hantaran di media sosial, satu suara tanpa nama, mampu sampai kepada ribuan manusia hanya dalam beberapa saat.
