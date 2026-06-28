Sudahkah anda menghayati Al-Quran dengan sepenuhnya – bukan sekadar dibaca, tetapi difahami dan diamalkan?

Program ‘Menghayati 30 Juzuk dalam 30 Minggu’ membimbing anda menelusuri inti pati Al-Quran, satu juzuk seminggu, dari awal hingga akhir.

Laporan berkaitan
Kenang nikmat Tuhan melalui peristiwa Hari AsyuraJun 28, 2026 | 5:30 AM
Tahun baru Hijrah panduan ke arah keseimbangan akal, jiwaJun 19, 2026 | 5:30 AM
kelas agamaMasjid Al-KhairIslamagama