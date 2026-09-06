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Kuliah kenali, cinta Nabi Muhammad ikut sunnah
Tanggungjawab kita kepada Rasulullah, merupakan satu kupasan tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya mengenali kedudukan Rasulullah saw, mencintai Baginda, mengikuti sunnahnya serta memuliakan hak-haknya. - Foto MASJID AL-KHAIR
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Sep 6, 2026 | 5:30 AM
Cinta kepada Rasulullah saw bukan sekadar dinyatakan di bibir.
Ia berjalan seiring dengan tanggungjawab.
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