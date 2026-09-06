Cinta kepada Rasulullah saw bukan sekadar dinyatakan di bibir.

Ia berjalan seiring dengan tanggungjawab.

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