Pernahkah kita merasakan solat yang ditunaikan sekadar rutin, tanpa kesungguhan atau rasa khusyuk?

Khusyuk merupakan roh dalam solat, penentu sama ada solat kita diterima atau tidak.

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