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Pelajari cara dapatkan khusyuk dalam solat
Pelajari cara dapatkan khusyuk dalam solat
Pelajari cara dapatkan khusyuk dalam solat
Kelas ‘Khusyuk Solat’ yang akan diadakan pada 26 Julai dari 8 pagi hingga 10 pagi, di Aras 3, Auditorium Masjid Al-Khair. - Foto MASJID AL-KHAIR
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Pernahkah kita merasakan solat yang ditunaikan sekadar rutin, tanpa kesungguhan atau rasa khusyuk?
Khusyuk merupakan roh dalam solat, penentu sama ada solat kita diterima atau tidak.
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