Premium
Ramadan: Bukan kesempurnaan, tapi usaha berterusan
Pengembaraan perubahan diri ialah perjalanan berterusan untuk menemukan diri dan hikmah Pencipta, di mana setiap langkah menjadi ibadah
Mar 15, 2026 | 5:30 AM
Kesan Ramadan dan penerimaan amalan kita di bulan Ramadan akan dilihat selepas Ramadan. Bila kita istiqamah dan konsisten dalam amalan baik kita, ia akan mencorak diri kita sehingga kita bertemu Ramadan seterusnya, membina sekali lagi, dan membaharui semula apa yang rosak dan kurang. - Foto ISTOCKPHOTO
Ramadan tidak merubah. Kita yang berubah. Keadaan dan sekeliling kita yang berubah.
Jangan kita mengharap Ramadan merubah kita. Kitalah yang merubah diri. Ramadan hanya membekalkan peluang dan suasana untuk kita berubah.
