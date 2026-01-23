SPH Logo mobile
Syaaban serambi Ramadan

Syaaban serambi Ramadan

Dalam bulan-bulan penuh rahmat kita diingatkan beberapa perkara seperti tidak menzalimi diri; pertingkat ibadah; dan bertaubat daripada lakukan maksiat
Jan 23, 2026 | 5:30 AM

Syaaban serambi Ramadan

Dari Rejab lagi kita disyorkan untuk memperbanyakkan beristighfar, lebih kuat berusaha untuk meninggalkan dosa. Semasa Syaaban perkara ini semakin ditekankan – ditambah dengan rutin memperbanyak ibadah dan mensucikan hati. 
Dari Rejab lagi kita disyorkan untuk memperbanyakkan beristighfar, lebih kuat berusaha untuk meninggalkan dosa. Semasa Syaaban perkara ini semakin ditekankan – ditambah dengan rutin memperbanyak ibadah dan mensucikan hati.  - Foto ISTOCKPHOTO

Selepas meninggalkan Rejab, kini timbul Syaaban.

Ini disusuli Ramadan, sebelum hadirnya pula Syawal, lalu melangkah pula ke Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram.

