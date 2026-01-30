Premium
‘Tadabbur’ Al-Quran panduan kehidupan harian
Fahami, hayati Kitab Suci dapat bimbing hati, bentuk akhlak Muslim sejati
Jan 30, 2026 | 5:30 AM
Melalui ‘tadabbur’ Al-Quran (merenungi, memahami dan menghayati makna ayat yang dibaca), cara berfikir dapat dibetulkan dan emosi dapat ditenangkan, sekali gus membantu kita menerima ketentuan Allah swt dengan lebih reda. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw.
Ayat pertama, Iqra’, atau bacalah, merangkumi segala aspek untuk mempelajari Al-Quran dengan sepenuhnya.
Laporan berkaitan
Tingkat amal pada malam Nisfu SyaabanJan 30, 2026 | 5:30 AM
Syaaban serambi RamadanJan 24, 2026 | 6:45 PM