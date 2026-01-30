Nisfu Syaaban merupakan malam pertengahan Syaaban yang sering dikaitkan dengan peluang memperbanyakkan amal ibadah dan memohon keampunan daripada Allah swt.

Walaupun ulama berbeza pendapat mengenai kelebihan khusus dan amalan tertentu pada malam itu, penekanan utama tetap terletak pada usaha menghidupkan ibadah serta menanam rasa keinsafan dan kesedaran dalam diri setiap Muslim.