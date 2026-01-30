Premium
Tingkat amal pada malam Nisfu Syaaban
Jan 30, 2026
Seorang Mukmin digalakkan mengisi malam Nisfu Syaaban dengan memperbanyakkan zikir, berdoa kepada Allah, serta memohon keampunan dan kelapangan daripada segala kesulitan, sebagai tanda kesungguhan dalam mendekatkan dirinya kepada-Nya. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Nisfu Syaaban merupakan malam pertengahan Syaaban yang sering dikaitkan dengan peluang memperbanyakkan amal ibadah dan memohon keampunan daripada Allah swt.
Walaupun ulama berbeza pendapat mengenai kelebihan khusus dan amalan tertentu pada malam itu, penekanan utama tetap terletak pada usaha menghidupkan ibadah serta menanam rasa keinsafan dan kesedaran dalam diri setiap Muslim.
