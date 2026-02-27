Premium
Tanggungjawab suami dalam perspektif Islam
Pikul amanah besar lindung, bimbing isteri demi reda Tuhan, kebahagiaan di akhirat
Feb 27, 2026 | 5:30 AM
Suami memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Allah swt menciptakan makhluk-Nya berpasangan sejak Adam dan Hawa lagi.
Perkahwinan merupakan hubungan suci yang mengikat dua insan berlainan jantina untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
