SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Tanggungjawab suami dalam perspektif Islam

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hidayah
Premium

Tanggungjawab suami dalam perspektif Islam

Pikul amanah besar lindung, bimbing isteri demi reda Tuhan, kebahagiaan di akhirat
Suami Isterirumah tanggaIslamagamaROMM
Feb 27, 2026 | 5:30 AM
Ustaz Mohamad Yusop Hassim
Ustaz Mohamad Yusop Hassim

Tanggungjawab suami dalam perspektif Islam

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
rumah tangga, suami, nafkah isteri
Suami memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Allah swt menciptakan makhluk-Nya berpasangan sejak Adam dan Hawa lagi.

Perkahwinan merupakan hubungan suci yang mengikat dua insan berlainan jantina untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Laporan berkaitan
Tangani keganasan rumah tangga berlandas syarakFeb 13, 2026 | 5:30 AM
Pentingnya komunikasi dalam perkahwinanJan 16, 2026 | 5:30 AM
Suami Isterirumah tanggaIslamagamaROMM
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg