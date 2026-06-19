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Telusuri pengajaran daripada peristiwa Hari Asyura
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Telusuri pengajaran daripada peristiwa Hari Asyura
Telusuri pengajaran daripada peristiwa Hari Asyura
Majlis ‘Menghayati Asyura: Syarahan Perdana’ akan diadakan di Masjid Al-Muttaqin pada 26 Jun, dari 7 malam hingga 10 malam. - Foto MASJID AL-MUTTAQIN
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Jun 19, 2026 | 5:30 AM
Majlis Menghayati Asyura: Syarahan Perdana di Masjid Al-Muttaqin mengajak jemaah untuk bersama-sama menimba ilmu dalam sesi khas yang akan mengupas pengajaran dan iktibar daripada peristiwa Hari Asyura serta nilai yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan harian.
Antara pengisian majlis termasuk syarahan oleh pendakwah bebas dari Malaysia, Ustaz Mohd Elyas Ismail, yang akan membimbing peserta menghayati hikmah dan pengajaran di sebalik peristiwa bersejarah tersebut.
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