Majlis Menghayati Asyura: Syarahan Perdana di Masjid Al-Muttaqin mengajak jemaah untuk bersama-sama menimba ilmu dalam sesi khas yang akan mengupas pengajaran dan iktibar daripada peristiwa Hari Asyura serta nilai yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan harian.

Antara pengisian majlis termasuk syarahan oleh pendakwah bebas dari Malaysia, Ustaz Mohd Elyas Ismail, yang akan membimbing peserta menghayati hikmah dan pengajaran di sebalik peristiwa bersejarah tersebut.

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Masjid Al-MuttaqinHari AsyuraIslam