Wacana
Langkah tegakkan integriti dan kewibawaan politik S’pura

Jan 18, 2026 | 5:30 AM
Keputusan Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong untuk melucutkan jawatan Ketua Pembangkang (LO) daripada Encik Pritam Singh dibuat setelah beliau mempertimbangkan perkara tersebut dengan teliti menyusuli sabitan jenayah Encik Pritam.

Keputusan itu dibuat setelah Parlimen memutuskan pada 14 Januari bahawa Encik Pritam, yang juga merupakan Setiausaha Agung WP, tidak sesuai untuk meneruskan peranannya sebagai LO menyusuli perbahasan satu usul yang dibentangkan Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah.

PM Wong lucut jawatan Pritam sebagai Ketua Pembangkang; tawar WP calonkan AP lainJan 15, 2026 | 6:03 PM
Sylvia Lim anggap usul Indranee sebagai bermotif politikJan 14, 2026 | 10:34 PM
