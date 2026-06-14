Memandangkan Piala Dunia 2026 baru sahaja membuka tirainya pada 11 Jun lalu, siapakah yang bakal menyarung but kaca ‘Cinderella’ – julukan khusus buat pasukan kerdil yang melakar kejutan mara ke pusingan kalah mati – masih belum terjawab di atas padang.

Bagaimanapun, bersandarkan fasa kelayakan yang dramatik serta unjuran para pemerhati bola sepak antarabangsa, beberapa calon utama sudah mula disebut-sebut di bibir peminat sebagai bakal pencipta keajaiban.

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