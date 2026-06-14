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Mampukah Singa ikuti jejak ‘Cinderella’ di pentas dunia?
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Mampukah Singa ikuti jejak ‘Cinderella’ di pentas dunia?
Jika Curaçao, Cape Verde jaya layak ke Piala Dunia, apakah S’pura juga boleh?
Mampukah Singa ikuti jejak ‘Cinderella’ di pentas dunia?
Jurulatih pasukan bola sepak negara, Gavin Lee (kiri), dan penyerang, Ilhan Fandi, memikul tugas mencabar membawa Singa mencapai kejayaan di pentas antarabangsa. - Foto BM oleh FANDY RAZAK
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
Memandangkan Piala Dunia 2026 baru sahaja membuka tirainya pada 11 Jun lalu, siapakah yang bakal menyarung but kaca ‘Cinderella’ – julukan khusus buat pasukan kerdil yang melakar kejutan mara ke pusingan kalah mati – masih belum terjawab di atas padang.
Bagaimanapun, bersandarkan fasa kelayakan yang dramatik serta unjuran para pemerhati bola sepak antarabangsa, beberapa calon utama sudah mula disebut-sebut di bibir peminat sebagai bakal pencipta keajaiban.
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