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Mencari pasangan: Perlukah yang sekufu?
Mencari pasangan: Perlukah yang sekufu?
Persefahaman, sikap tolak ansur dan sabar penting untuk melalui alam rumah tangga
Foto JANAAN AI
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mencari pasangan: Perlukah yang sekufu?
Adakah wanita Melayu harus berkahwin dengan lelaki yang sekufu?
Adakah wanita menerima jika berkahwin dengan lelaki yang lebih rendah tahap pendidikannya?
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