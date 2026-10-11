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Sekilas Berita
Mendepani gelora ‘polikrisis’ dunia
Mendepani gelora ‘polikrisis’ dunia
Pelihara perpaduan pastikan keselamatan negara, sumbang kepada dunia lebih stabil
Foto AFP
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mendepani gelora ‘polikrisis’ dunia
Apabila krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan inflasi sejagat meletus secara serentak, di manakah kedudukan sebuah negara kecil seperti Singapura?
Dunia hari ini tidak lagi sekadar berdepan dengan gelombang cabaran biasa.
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