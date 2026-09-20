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Sekilas Berita
Bina bandar inklusif tidak pernah selesai, perlukan usaha berterusan
Bina bandar inklusif tidak pernah selesai, perlukan usaha berterusan
Harus diperhalusi ikut perkembangan teknologi, reka bentuk, keperluan masa depan
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Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Bina bandar inklusif tidak pernah selesai, perlukan usaha berterusan
Sebuah bandar penuh dengan benda yang kita temui setiap hari, tanpa kita berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana benda yang sama mungkin dialami secara berbeza oleh setiap orang.
Ini merangkumi elemen bandar seperti lampu isyarat, bangunan, jalan raya, stesen MRT dan bahkan tulisan Braille pada butang lif.
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