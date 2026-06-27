Umat Islam di Singapura baru sahaja menyambut awal Muharam pada 17 Jun.

Sempena ketibaan tahun baru Hijrah itu, kita juga mendapat dua berita baik yang memberi kelegaan besar.

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