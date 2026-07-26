Anggapan bahawa orang Melayu ‘tidak faham’ atau ‘tidak sedia’ akan terus melarutkan masyarakat dalam ‘kegersangan minda’ atau ketidakupayaan untuk berfikir dengan lebih tajam. Hal tersebut menggalakkan anasir antiintelektualisme – mentaliti yang menolak atau merendahkan kehendak manusia untuk merenung dan membuat pertimbangan intelektual terhadap ilmu seisi alam dan masyarakat. - Foto WGS