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Masyarakat Melayu mampu berfikir tajam, dalami ilmu
Masyarakat Melayu mampu berfikir tajam, dalami ilmu
Perspektif perlu fokus bagaimana dapat kita terus perkasa masyarakat dengan kebijaksanaan, dan bukan sebaliknya
Masyarakat Melayu mampu berfikir tajam, dalami ilmu
Anggapan bahawa orang Melayu ‘tidak faham’ atau ‘tidak sedia’ akan terus melarutkan masyarakat dalam ‘kegersangan minda’ atau ketidakupayaan untuk berfikir dengan lebih tajam. Hal tersebut menggalakkan anasir antiintelektualisme – mentaliti yang menolak atau merendahkan kehendak manusia untuk merenung dan membuat pertimbangan intelektual terhadap ilmu seisi alam dan masyarakat. - Foto WGS
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Masyarakat yang maju itu ialah masyarakat yang sedia bermesra dan bergelut dengan pelbagai ilmu.
Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa masyarakat Melayu hari ini semakin berani, tidak malu dan berkeinginan untuk menyelami bidang ilmu yang rencam dan berbeza.
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