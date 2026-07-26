Masyarakat yang maju itu ialah masyarakat yang sedia bermesra dan bergelut dengan pelbagai ilmu.

Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa masyarakat Melayu hari ini semakin berani, tidak malu dan berkeinginan untuk menyelami bidang ilmu yang rencam dan berbeza.

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