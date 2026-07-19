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Dari padang ke hati: Bagaimana pemain bola sepak Muslim lahirkan rasa syukur di pentas dunia
Dari padang ke hati: Bagaimana pemain bola sepak Muslim lahirkan rasa syukur di pentas dunia
Sokongan daripada rakyat negara sekular terhadap pemain Islam mampu beri keyakinan kepada pemain
Dari padang ke hati: Bagaimana pemain bola sepak Muslim lahirkan rasa syukur di pentas dunia
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Demam Piala Dunia 2026 hampir melabuhkan tirainya dengan perlawanan akhir antara Sepanyol dengan Argentina dijadualkan berlangsung pada 20 Julai.
Walaupun kejohanan yang diadakan di Amerika Syarikat, Mexico dan Canada itu diselubungi pelbagai kontroversi, satu perkara yang menarik perhatian dunia ialah bagaimana pemain Muslim melahirkan kesyukuran mereka.
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