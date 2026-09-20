Baru-baru ini timbul kes perkauman yang, walaupun bukan perkara baru, namun tetap membimbangkan dan perlu ditangani secara segera dan tegas.

Kali ini, ia melibatkan kes beberapa komen perkauman dalam talian menyasarkan masyarakat India Singapura yang dikaitkan dengan peristiwa banjir dahsyat di Nepal, serta pelaburan syarikat penerbangan Singapore Airlines (SIA) dalam Air India.