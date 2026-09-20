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Sekilas Berita
Perkauman tidak boleh dibenarkan bertapak dalam masyarakat majmuk S’pura
Perkauman tidak boleh dibenarkan bertapak dalam masyarakat majmuk S’pura
Rakyat harus tegas, tidak boleh benarkan individu atau sekumpulan pihak lagakan masyarakat berbilang kaum di sini
Foto AFP
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Perkauman tidak boleh dibenarkan bertapak dalam masyarakat majmuk S’pura
Baru-baru ini timbul kes perkauman yang, walaupun bukan perkara baru, namun tetap membimbangkan dan perlu ditangani secara segera dan tegas.
Kali ini, ia melibatkan kes beberapa komen perkauman dalam talian menyasarkan masyarakat India Singapura yang dikaitkan dengan peristiwa banjir dahsyat di Nepal, serta pelaburan syarikat penerbangan Singapore Airlines (SIA) dalam Air India.
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