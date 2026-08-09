Topik diikutiPergi ke BHku
Resah dijerat AI & masa depan: Gundah belia kita tanda mereka peduli
Rasa risau dicermin dalam tinjauan bukti belia S’pura bukan jenis peluk tubuh, bukan generasi suka bersenang-lenang atau ambil mudah masa depan
Dengan adanya Pelan Belia SG, pelbagai program bimbingan kerjaya, celik kewangan, dan sokongan kesihatan mental sedang disediakan sebagai ‘pelampung’ bagi generasi muda kita. Pelbagai usaha ini mencerminkan bahawa belia kita tidak berjalan bersendirian dalam mengharungi ketidaktentuan dunia. - Illustrasi JANAAN AI
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Pada zaman remaja dulu-dulu, pernah tak anda duduk di kedai kopi sambil menghirup kopi ais, tiba-tiba fikiran melayang memikirkan tentang masa depan?
Bagi saya, sering sekali senario itu berlaku dan nampaknya saya tidak berseorangan.
Laporan berkaitan
Pelan baharu lima tahun bantu belia S’pura kemudi kerjaya, pembangunan diriJul 25, 2026 | 5:42 PM
Pertahan nilai kerja keras dalam era AIMay 31, 2026 | 5:00 AM