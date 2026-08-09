Dengan adanya Pelan Belia SG, pelbagai program bimbingan kerjaya, celik kewangan, dan sokongan kesihatan mental sedang disediakan sebagai ‘pelampung’ bagi generasi muda kita. Pelbagai usaha ini mencerminkan bahawa belia kita tidak berjalan bersendirian dalam mengharungi ketidaktentuan dunia. - Illustrasi JANAAN AI