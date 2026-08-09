Pada zaman remaja dulu-dulu, pernah tak anda duduk di kedai kopi sambil menghirup kopi ais, tiba-tiba fikiran melayang memikirkan tentang masa depan?

Bagi saya, sering sekali senario itu berlaku dan nampaknya saya tidak berseorangan.

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