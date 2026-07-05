Saya kini melihat kegiatan angkat berat di gimnasium dari sudut yang berlainan, selepas menghadiri satu acara kesihatan masyarakat.

Dalam acara tersebut, saya bertemu seorang wanita berusia awal 50-an tahun yang begitu cekap membimbing peserta melakukan senaman mendayung menggunakan mesin pendayung.

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