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Senaman angkat berat satu ‘pelaburan’ masa depan
Senaman angkat berat satu ‘pelaburan’ masa depan
Amalan sepanjang hayat bantu persiap diri buat masa depan, tak kira tua atau muda
Senaman angkat berat satu ‘pelaburan’ masa depan
Latihan angkat berat bukan sekadar membina otot, malah membantu mengekalkan kekuatan dan mobiliti apabila usia semakin meningkat. - Foto ST
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Jul 5, 2026 | 5:33 AM
Saya kini melihat kegiatan angkat berat di gimnasium dari sudut yang berlainan, selepas menghadiri satu acara kesihatan masyarakat.
Dalam acara tersebut, saya bertemu seorang wanita berusia awal 50-an tahun yang begitu cekap membimbing peserta melakukan senaman mendayung menggunakan mesin pendayung.
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