Baru-baru ini, saya menghadiri majlis konvokesyen saya di universiti.

Di sebalik rasa syukur dan kegembiraan, satu ungkapan yang sering saya dengar sepanjang perjalanan sebagai seorang pelajar, dan terus bermain di fikiran saya adalah – pendidikan itu adalah satu keistimewaan.

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