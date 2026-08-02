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Teliti semula makna pendidikan
Teliti semula makna pendidikan
Pendidikan tidak harus jadi satu keistimewaan buat segelintir, tetapi hak buat semua
Teliti semula makna pendidikan
Pendidikan tidak seharusnya menjadi ukur tara kemampuan dan keadaan hidup seseorang kerana ia mempunyai peranan lebih penting untuk membangunkan masyarakat. - Foto BM oleh DANIAL FHARICK
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Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Baru-baru ini, saya menghadiri majlis konvokesyen saya di universiti.
Di sebalik rasa syukur dan kegembiraan, satu ungkapan yang sering saya dengar sepanjang perjalanan sebagai seorang pelajar, dan terus bermain di fikiran saya adalah – pendidikan itu adalah satu keistimewaan.
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