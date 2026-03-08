Premium
Pengalaman sakit ubah pandangan tentang kesihatan
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Pengalaman penulis menerima rawatan di hospital membuka matanya bahawa kesihatan bukan sekadar tentang diri sendiri, tetapi tentang keupayaan untuk hadir bagi orang yang kita sayangi. - Foto ISTOCKPHOTO
Beberapa bulan kebelakangan ini, tubuh saya seolah-olah cuba memberitahu saya sesuatu tetapi saya memilih untuk tidak mendengar.
Sejak separuh kedua 2025 hingga awal 2026, saya jatuh sakit berkali-kali dan menganggapnya sekadar demam biasa dan keletihan akibat kerja.
Laporan berkaitan
Masyarakat Melayu paling kurang jalani pemeriksaan barahFeb 2, 2026 | 5:30 AM
Kajian: Kelaziman tabiat rokok wanita S’pura antara tertinggi di AseanAug 25, 2025 | 6:19 PM