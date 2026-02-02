Menerusi permainan dalam talian Roblox dan Gorebox, seorang remaja berusia 14 tahun telah menghasilkan semula senario serangan dan hukuman mati ISIS dan memainkan peranan sebagai anggota ISIS yang membunuh ‘orang kafir’ atau musuh ISIS. Remaja tersebut telah dikenakan Arahan Sekatan (RO) di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD)

Menerusi permainan dalam talian Roblox dan Gorebox, seorang remaja berusia 14 tahun telah menghasilkan semula senario serangan dan hukuman mati ISIS dan memainkan peranan sebagai anggota ISIS yang membunuh ‘orang kafir’ atau musuh ISIS. Remaja tersebut telah dikenakan Arahan Sekatan (RO) di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD)

Menerusi permainan dalam talian Roblox, belia mudah terpanggil dan terjebak dalam kegiatan keganasan ISIS. Untuk mengatasinya, terdapat keperluan bagi meningkatkan literasi dan daya tahan digital, pemantauan serta campur tangan masyarakat lebih awal. - Foto fail

Menerusi permainan dalam talian Roblox, belia mudah terpanggil dan terjebak dalam kegiatan keganasan ISIS. Untuk mengatasinya, terdapat keperluan bagi meningkatkan literasi dan daya tahan digital, pemantauan serta campur tangan masyarakat lebih awal. - Foto fail

Menerusi permainan dalam talian Roblox dan Gorebox, seorang remaja berusia 14 tahun telah menghasilkan semula senario serangan dan hukuman mati ISIS dan memainkan peranan sebagai anggota ISIS yang membunuh ‘orang kafir’ atau musuh ISIS. Remaja tersebut telah dikenakan Arahan Sekatan (RO) di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD)

Menerusi permainan dalam talian Roblox dan Gorebox, seorang remaja berusia 14 tahun telah menghasilkan semula senario serangan dan hukuman mati ISIS dan memainkan peranan sebagai anggota ISIS yang membunuh ‘orang kafir’ atau musuh ISIS. Remaja tersebut telah dikenakan Arahan Sekatan (RO) di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD)

Menerusi permainan dalam talian Roblox, belia mudah terpanggil dan terjebak dalam kegiatan keganasan ISIS. Untuk mengatasinya, terdapat keperluan bagi meningkatkan literasi dan daya tahan digital, pemantauan serta campur tangan masyarakat lebih awal. - Foto fail

Menerusi permainan dalam talian Roblox, belia mudah terpanggil dan terjebak dalam kegiatan keganasan ISIS. Untuk mengatasinya, terdapat keperluan bagi meningkatkan literasi dan daya tahan digital, pemantauan serta campur tangan masyarakat lebih awal. - Foto fail

Menerusi permainan dalam talian Roblox dan Gorebox, seorang remaja berusia 14 tahun telah menghasilkan semula senario serangan dan hukuman mati ISIS dan memainkan peranan sebagai anggota ISIS yang membunuh ‘orang kafir’ atau musuh ISIS. Remaja tersebut telah dikenakan Arahan Sekatan (RO) di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD)

Menerusi permainan dalam talian Roblox dan Gorebox, seorang remaja berusia 14 tahun telah menghasilkan semula senario serangan dan hukuman mati ISIS dan memainkan peranan sebagai anggota ISIS yang membunuh ‘orang kafir’ atau musuh ISIS. Remaja tersebut telah dikenakan Arahan Sekatan (RO) di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD)

Perkasa belia celik digital agar tidak terjebak radikalisasi dalam talian Usaha juga perlu diperkukuh bagi meningkatkan pengesanan awal berasas masyarakat

Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) baru-baru ini mengeluarkan Arahan Sekatan terhadap seorang remaja lelaki berusia 14 tahun yang menjadi radikal sendiri melalui propaganda ekstremis ISIS yang ditemui dalam talian, terutamanya melalui permainan seperti Roblox.

Dalam ruang maya ini, remaja berkenaan memainkan peranan sebagai militan, mengambil ikrar taat setia, dan menghasilkan video propaganda dengan menindih simbol ekstremis pada rakaman permainan.

Tindakan ini mengaburkan garis antara permainan dengan komitmen ideologi.

Walaupun radikalisasi sendiri, terutamanya dalam kalangan belia, telah menjadi kebimbangan dalam landskap keselamatan Singapura sejak beberapa tahun kebelakangan ini, peranan platform permainan yang semakin meningkat sebagai saluran untuk kandungan radikal memerlukan perhatian analitikal khusus.

Kajian menunjukkan bahawa pelaku ekstremis mengeksploitasi permainan bukan sahaja untuk menyebarkan propaganda, malah cuba mewujudkan pengalaman kebersamaan dan suasana sosial yang membolehkan kebencian berasaskan identiti dan naratif ganas berkembang.

Persekitaran ini, yang berpusat di sekitar permainan, komuniti dan kandungan yang dijana pengguna, sememangnya menarik kepada golongan muda dan boleh bertindak sebagai inkubator ideologi dengan menyembunyikan mesej berbahaya dalam pertemuan dan percampuran yang kelihatan biasa.

Ini melangkaui suapan media sosial kepada platform yang menyaksikan berjuta-juta pengguna muda menghabiskan berjam-jam berinteraksi, berkomunikasi dan membentuk rangkaian rakan sebaya.

Hasilnya, “dunia permainan” menjadi ruang hibrid untuk menikmati hiburan, penerokaan identiti dan pendedahan ideologi bersilang, mengurangkan halangan psikologi yang mungkin melindungi belia daripada kandungan ekstremis.

Laluan Pendedahan dan Gabungan Ideologi

Ciri penting kes melibatkan belia ialah penggabungan pengaruh ideologi dan bukannya pematuhan ketat kepada satu doktrin ekstremis.

Trend semasa menunjukkan bahawa belia yang radikal sendiri telah mengambil daripada campuran naratif ekstremis Islam, haluan kanan dan naratif pengecualian lain, dengan platform sosial dan permainan dalam talian berfungsi sebagai medium kongsi untuk pendedahan ini.

Penggabungan ideologi ini merumitkan pengenalpastian ancaman, kerana belia yang radikal mungkin tidak memaparkan tanda-tanda biasa bagi satu ideologi tetapi sebaliknya membangunkan sistem kepercayaan peribadi dengan menyusun kandungan daripada pelbagai platform.

Algoritma yang menyesuaikan kandungan dengan tingkah laku pengguna menguatkan lagi pendedahan kepada bahan yang semakin ekstrem, mewujudkan gelung maklum balas yang menyaksikan penglibatan membawa kepada percampuran dan pengukuhan yang lebih mendalam.

Dalam kes remaja berusia 14 tahun itu, pendedahan berulang kali kepada kandungan ekstremis bukan sahaja membentuk persepsinya tentang ISIS, bahkan mendorongnya untuk menghasilkan dan berkongsi propaganda secara aktif.

Penyertaan aktif dalam ruang dalam talian yang membimbangkan sedemikian membantu menggalakkan penghayatan dan penyebaran ideologi radikal.

Cabaran Pelaporan Awal

Kami difahamkan bahawa keluarga dan rakan sebaya menyedari tingkah laku membimbangkan belia itu tetapi tidak melaporkannya cukup awal, mungkin disebabkan oleh kekurangan kejelasan tentang apa yang merupakan bendera merah atau ketakutan akibat melaporkannya, termasuk kebimbangan tentang stigma, salah faham, atau potensi jangkauan berlebihan oleh pihak berkuasa.

Keluarga mungkin melihat minat dalam talian yang ekstrem sebagai kegelisahan remaja atau sekadar permainan dalam talian yang tidak berbahaya dan bukannya sebagai tanda risiko ideologi.

Meskipun ibu bapa yang prihatin bertindak dengan betul, namun kekurangan maklumat dan proses yang telus mungkin menghalang pelaporan.

Walaupun agensi berkaitan mempunyai protokol untuk melindungi individu dan menentukan respons mereka, namun naratif awam mengenai pelaporan sering menekankan penguatkuasaan keselamatan lebih daripada sokongan, kaunseling, dan perlindungan.

Pihak berkepentingan mungkin mempertimbangkan strategi komunikasi awam yang menerangkan dengan jelas proses pelaporan, langkah perlindungan dan pemulihan yang tersedia, dan bagaimana campur tangan awal bertujuan membantu individu dan melindungi masyarakat.

Ketelusan yang lebih tinggi dapat membantu mengatasi kebimbangan bahawa pelaporan secara automatik akan mengakibatkan mereka seolah-olah terlibat dalam jenayah dan bukannya sokongan.

Implikasi Dasar: Melangkaui Pengawasan Kepada Perlindungan

Mengiktiraf platform digital sosial dan permainan sebagai persekitaran yang boleh menggalakkan ideologi berbahaya harus membawa kepada pertimbangan semula rangka kerja dasar dan respons masyarakat, dengan memberi tumpuan kepada tiga langkah berikut:

• Meningkatkan Literasi dan Daya Tahan Digital

Tumpuan harus diberikan bukan sahaja kepada menangani literasi media sosial tetapi juga kehalusan persekitaran permainan, memperkasakan golongan muda untuk mengenali naratif ekstremis yang tersembunyi dalam permainan, interaksi sembang dan komunikasi pengguna.

• Meningkatkan Keupayaan Pemantauan

Pengawal selia, pihak berkepentingan dan pemilik platform mesti memperkukuh keupayaan pemantauan dengan bekerjasama rapat untuk meningkatkan penyederhanaan mengikut situasi dan mengenal pasti kandungan berbahaya yang dihasilkan pengguna.

Meskipun kebanyakan platform permainan tidak semestinya berbahaya, pelaku yang berniat jahat boleh mengeksploitasi ciri reka bentuk untuk menormalkan keganasan dan ideologi pengecualian, yang memerlukan pengawasan lebih berwaspada.

• Memperkasa Campur Tangan Masyarakat

Kita mesti memperkukuh usaha kita untuk memperkasa pengesanan awal berasaskan masyarakat.

Anggota keluarga, guru dan rakan sebaya selalunya merupakan orang pertama yang menyedari perubahan tingkah laku.

Dengan memberikan petunjuk yang jelas, laluan sokongan dan jaminan mengenai proses dan hasil pelaporan kepada kumpulan ini akan menggalakkan campur tangan lebih awal dan sekali gus menghalang laluan ke arah radikalisasi.

Kesimpulan

Kes ini, bersama-sama dengan kes radikalisasi belia yang lain, merupakan gambaran jelas tentang bagaimana persekitaran digital dan permainan telah menjadi inkubator ideologi yang kuat.

Realiti ini menggariskan keperluan untuk menangani platform sedemikian bukan sahaja sebagai cabaran teknologi, malah sebagai konteks sosial dan perkembangan yang menyebabkan pengguna muda digital muda kita membentuk kepercayaan, identiti dan pandangan dunia.

Dekad yang lalu telah menunjukkan bahawa dimensi radikalisasi dalam talian kekal sebagai ancaman yang ketara kepada Singapura.

Apa yang kini diperlukan ialah pelarasan respons bernuansa yang menekankan kesedaran, pelaporan awal dan pemahaman awam tentang bagaimana ruang digital boleh menggalakkan ideologi berbahaya sambil memperkukuh rangkaian perlindungan yang boleh membantu belia terbabit mencari laluan yang lebih selamat.