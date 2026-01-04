Tatkala ramai sibuk bersiap-siap untuk berpesta bagi merai kedatangan tahun baru 2026, sekumpulan anak muda dan individu dewasa daripada pelbagai organisasi agama, sekolah dan badan korporat berkumpul di sebuah gereja yang terletak di Tanjong Katong Road pada 31 Disember 2025.
Berbekal tenaga muda yang ada, sekitar 150 sukarelawan menyingsing lengan untuk membantu membungkus bekalan bantuan bagi memenuhi keperluan mangsa perang di Gaza yang kelaparan, memerlukan jagaan kesihatan, kebersihan dan sebagainya.
