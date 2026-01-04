SPH Logo mobile
Wacana
Semoga rasa ihsan nyala lebih lama dari bunga api

Gazakemanusiaan
Jan 4, 2026 | 5:30 AM
gereja, Charis Tabernacle, HM Gaza Relief Packing Countdown with Compassion’, humanity matters
Sekitar 150 sukarelawan berkumpul di gereja, Charis Tabernacle, di Tanjong Katong Road, pada 31 Disember untuk membungkus bekalan bantuan untuk dihantar ke Gaza bagi mangsa konflik di sana. Acara yang dikenali sebagai, ‘HM Gaza Relief Packing Countdown with Compassion’ itu menghimpunkan anak muda Singapura daripada organisasi agama, sekolah dan badan korporat untuk membantu Humanity Matters membungkus 18 tan bekalan bantuan, bernilai $204,000. - Foto ST

Tatkala ramai sibuk bersiap-siap untuk berpesta bagi merai kedatangan tahun baru 2026, sekumpulan anak muda dan individu dewasa daripada pelbagai organisasi agama, sekolah dan badan korporat berkumpul di sebuah gereja yang terletak di Tanjong Katong Road pada 31 Disember 2025.

Berbekal tenaga muda yang ada, sekitar 150 sukarelawan menyingsing lengan untuk membantu membungkus bekalan bantuan bagi memenuhi keperluan mangsa perang di Gaza yang kelaparan, memerlukan jagaan kesihatan, kebersihan dan sebagainya.

Gazakemanusiaan
