Sekitar 150 sukarelawan berkumpul di gereja, Charis Tabernacle, di Tanjong Katong Road, pada 31 Disember untuk membungkus bekalan bantuan untuk dihantar ke Gaza bagi mangsa konflik di sana. Acara yang dikenali sebagai, ‘HM Gaza Relief Packing Countdown with Compassion’ itu menghimpunkan anak muda Singapura daripada organisasi agama, sekolah dan badan korporat untuk membantu Humanity Matters membungkus 18 tan bekalan bantuan, bernilai $204,000. - Foto ST