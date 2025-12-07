Setiap kali tahun baru menjelang, setiap kali itu jugalah saya dengan penuh semangat akan mencatit azam Tahun Baru dalam buku nota saya.

Tahun demi tahun, azam yang disenaraikan agak sama bunyinya – nak kumpul duit simpanan dengan sasaran sekian dolar menjelang hujung tahun, ingin turunkan berat badan hingga capai sekian kilogram, ingin melancong di negara itu ini pada tahun ini, mahu cuba kemahiran/kegiatan/hobi baru setiap tiga bulan, nak kurangkan masa skrin sebanyak sekian jam dan sebagainya.