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Sekilas Berita
Usah biarkan seorang ibu bersendirian besarkan anak
Usah biarkan seorang ibu bersendirian besarkan anak
Sokongan keluarga, insan terdekat perlu dalam jadikan perjalanan menjadi ibu lebih bermakna
Foto PIXABAY
Nov 29, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Usah biarkan seorang ibu bersendirian besarkan anak
Menjadi seorang ibu adalah satu tanggungjawab yang perlu dipikul sepenuh masa.
Tiada sesaat pun berlalu tanpa saya memikirkan tentang anak saya.
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