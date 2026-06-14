Kita sebenarnya masih belum benar-benar merdeka
kebebasan masih bermain di hujung kertas
jejari beronggeng laju dalam irama lama

Kita masih terantai kolonialisme baharu
dijahit kemas ceritanya
dengan benang-benang dusta
mengheret marhaen yang terkapar
menyambung hari-hari yang belum pasti

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