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Abdi Yang Masih Di Sini
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Abdi Yang Masih Di Sini
Abdi Yang Masih Di Sini
Seorang lelaki dirantai kebebasan akibat teknologi. - Foto hiasan KECERDASAN BUATAN (AI)
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
Kita sebenarnya masih belum benar-benar merdeka
kebebasan masih bermain di hujung kertas
jejari beronggeng laju dalam irama lama
Kita masih terantai kolonialisme baharu
dijahit kemas ceritanya
dengan benang-benang dusta
mengheret marhaen yang terkapar
menyambung hari-hari yang belum pasti